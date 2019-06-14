Alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edilerek "Futbol Altyapı Gelişim Projesine" alınması ve bu proje kapsamında yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile düzenlenen turnuvanın final müsabakaları Riva'da yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan final maçında İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor'u 4-0 yenen Samsun Gençlik ve Spor şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor'u 1-0 yenen Adana Gençlik ve Spor turnuva üçüncüsü oldu.

Final maçı sonrası düzenlenen törende kupa ve madalyaları TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.