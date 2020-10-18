U12 Flöre Açık Turnuvası Bursa’da Tamamlandı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Çekirge Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından kızlarda Balıkesir Eskrim Spor Kulübünün sporcusu Elvin Gülışık, erkeklerde ise Ameur Issa Ould birincilik elde etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvaya, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinden 61 sporcu katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak ve Bursa Eskrim İl Temsilcisi Necdet Külahçı tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular şunlar:

12 Yaş Altı Kızlar:

1. Elvin Gülışık

2. Ayşe Orakçı

3. Alara Atmaca

12 Yaş Altı Erkekler:

1. Ameur Issa Ould

2. Çağın Akgül