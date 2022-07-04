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U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası Zeytinburnu’nda

U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası Zeytinburnu’nda

04 Temmuz 2022, Pazartesi 14:15 Son Güncelleme:
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U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası Zeytinburnu’nda

İSTANBUL, (DHA)- Zeytinburnu Buz Pisti, aralarında Türkiye Milli Takımı’nın da olduğu U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

27 Haziran – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın tüm maçları Zeytinburnu Buz Pisti’nde oynanacak. Her yıl düzenlenen kadınlar şampiyonasında; Türkiye, İzlanda, Avusturalya, Kazakistan, Meksika, İspanya, Letonya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere toplam 9 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Seyirciler maçların tamamına ücretsiz girebiliyor.

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