BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya Siyah-Beyazlılar; Emir, Kutlay, Poyraz, Baran, Seymen, Süleyman, Naim, Sarp, Adnan, Yiğit Can ve Yusuf Can ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Genç Kartallar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri; Adnan ve Yusuf Can kaydetti.