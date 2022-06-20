U-12 futbolda şampiyon Adana Demirspor

U-12 futbol final grubu müsabakalarını izleyerek kupa ve madalya töreninde geleceğin yıldız futbolcu adaylarına mesajlar veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Gelecekte önemli bireyler olmaya adaysınız. Mücadelenizi sonuna kadar azimle sürdürmeye devam etmelisiniz. Bu anlamda sizleri destekleyen ve spora teşvik eden ailelerinize de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte düzenleyeceğimiz deniz ve yayla kamp programlarında sizlerle sıkça bir araya geleceğimizin de müjdesini veriyorum” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a final karşılaşmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek plaket takdim eden ASKF Başkanı Ahmet Bozan, “Belediye başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren kulüplerimizin desteklenmesi konusundaki taleplerimizi olumlu karşılayıp hiçbir zaman geri çevirmeyerek bizleri mutlu etmiştir. Desteklerinin bundan sonrada artarak devam edeceğine inanıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dört takımımızda bizim için şampiyon olmuştur. Hocalarımızı ve futbolcularını kutluyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Bahçeşehir Spor Kompleksi’nde gerçekleşen U-12 final grubu karşılaşmalarını spor paydaşları ve aileler de izledi.