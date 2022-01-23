U-10, U-12 ve U-14 Epe Turnuvası ile devam ediyor

TEF 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan veteranlar V1-V2-V3 Flöre, Kılıç, Epe turnuvası ile başlayan Türkiye Eskrim Şampiyonası bugün U-10, U-12 ve U-14 Epe turnuvası ile devam etti. Dün gerçekleştirilen veteranlar turnuvasında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa ve Van illerinden 31 veteran sporcu Kovid 19 tedbirlerine uyarak kürsü mücadelesi verdi. Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda yapılan veteranlar turnuvasında V1 Erkekler/Kadınlar Flöre'de Atakan Akçay ve Çağlar Avşar, V1 Erkekler Kılıç'ta Duhan Fatih Bayrak, V1 Kadınlar/Erkekler Epe'de Gülşen Kaymak ve Deniz Şahin, V2 Erkekler Kılıç'ta Arif Hikmet Şener, V3 Erkek Kılıç'ta Ethem Altan Ünsal, V2 Kadınlar/Erkekler Epe'de Emel Eken ve Aydın Kahraman, V3 Erkekler Epe'de ise Cem Şahi altın madalya kazanan sporcular oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, Antalya Eskrim İl Temsilcisi Yiğit Akdeniz ve Müsabaka Gözlemcisi Cem Oray verdi.

KAZANANLAR SEVİNDİ, KAYBEDENLERİ AİLELERİ TESKİN ETTİ

Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda bugün başlayan U-10, U-12 ve U-14 Epe turnuvasında 15 ilden toplam 314 sporcu mücadele etti. Küçük sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda galip gelenler büyük sevinç yaşarken, kaybeden sporcular gözyaşlarına engel olamadı. Kaybeden sporcuları aileleri teskin etmeye çalıştı.

'SÖMESTİR TATİLİNİ DEĞERLENDİRDİK'

2 haftalık yarı yıl tatilini eskrim şampiyonası düzenleyerek değerlendirdiklerini anlatan TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, “Müsabakalarımız dün veteran turnuvamızla start aldı. Sömestir dönemi boyunca da çocuk ve gençlerimizin katılımı ile yapılacak Epe, Flöre ve Kılıç müsabakaları ile 2 hafta devam edecek" dedi.

1500'ün üzerinde çocuk ve genç sporcunun katılımı ile sürecek turnuvaların 6 Şubat tarihine kadar devam edeceğini belirten Hayber, “Bugünkü ve yarın ki müsabakalarımız Epe müsabakaları, bir sonraki gün Epe'nin Gençler Federasyon kupası müsabakası, daha sonra U-10, U-12 ve U-14 Flöre müsabakalarımız, bir sonraki müsabakalarımız gençlerin Flöre kupası müsabakaları, 1-6 Şubat tarihlerinde de Kılıç müsabakalarımız yapılacak. En son da Kılıç'ın gençler federasyon kupası yapılarak sömestir tatilimizi güzel bir şekilde geçireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

DHA