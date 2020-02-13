Tzavellas: Tur için mutluyuz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasına rağmen tur atlamayı başaran Alanyaspor’da Tzavellas, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Agresifliği nedeniyle maçın en çok konuşulan isimlerinden Tzavellas, “Buraya avantajlı geldik. Yine de normal Alanya futbolunu sergilemek istedik. Karşımızda Galatasaray gibi büyük bir takım vardı. Taraftarın desteğiyle konsantrasyonu kaybedip istediğimiz futbolu sergileyemedik. Ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz” dedi.