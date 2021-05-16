İki İngiliz boksör Suudi Arabistan'da 14 Ağustos tarihinde ringe çıkacak ve kemer mücadelesi verecek. Açıklamayı ise resmi Twitter hesabından Tyson Fury yaptı. Geçen sene Şubat ayında ABD'li boksör Deontay Wilder ile müthiş bir mücadele veren ve berabere kalarak ondan WBC kemerini alan Fury şu ifadeleri kullandı:

"Büyük açıklama! FURY VE JOSHUA 14 AĞUSTOS'TA! Suudi Arabistan'da karşılaşacağız. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda tüm gözler bizim üzerimizde olacak"

32 yaşındaki Fury, WBC kemerine sahipken, 31 yaşında olan Joshua ise WBA, WBO ve IBF kemerlerinin sahibi... Joshua kariyerinde çıktığı 25 maçın 24'ünü kazandı. İngiliz şampiyon tek mağlubiyetini ise 2019'da Andy Ruiz Jr.'dan almıştı.

Bir dönem boksu bırakan ve aşırı kilolarından kurtularak ringlere geri dönen Tyson Fury'nin ise 31 maçta 30 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Fury, 31 galibiyetinin 25'ini de nakavtla kazanmıştı.

Bilindiği üzere Suudi Arabistan son yıllarda bozulan şöhretini düzeltmek için bu tür sportif organizasyonları ülkesinde düzenliyor. Suudiler, hatta ABD'li magazin yıldızlarını ülkede ağırlayarak da tüm dünyada sürekli olarak reklamını yapıyor.







