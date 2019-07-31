Tyler Ennis, Maccabi Tel Aviv yolunda

2018-19 sezonu öncesi EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya büyük ümitlerle transfer olan fakat henüz sezonun ilk bölümünde 21 Ekim 2018'de takımının Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Tyler Ennis, geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler'e veda etmişti.

Yeni sezon içinse Ennis, EuroLeague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile anlaşma noktasına geldi.

Uzun sakatlık süreci sonrası İsrail ekibi tarafından, kendisine testler uygulanacak olan Ennis'in sağlık durumunda bir sorun çıkmazsa Maccabi Tel Aviv'e imza atması bekleniyor.