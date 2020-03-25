Abdullah Avcı yönetiminde en çok eleştirilen isimlerden biri olan ancak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yeni teknik adamı olması ile birlikte performansı resmen uçuşa geçen Tyler Boyd, ülkesi Amerika'da önemli açıklamalarda bulundu. En son oynadıkları Galatasaray maçına dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray maçına çıkana kadar, oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorduk ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.

İşte Boyd'un açıklamaları:

"Bu maçın uzun süre oynadığım son maç olabileceğini düşündüm. Depoda hiçbir şeyin kalmasını istemedim ve her şeyimi verdim. Sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç da bu olacak"



