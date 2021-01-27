Tyler Boyd Trabzonspor maçında kadroda

Kara Kartal’ın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd, sezona Siyah-Beyazlılar’la başlamıştı. Hatta 6 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergileyen tecrübeli futbolcu, hücum hattında teknik direktör Sergen Yalçın’ın en fazla görev verdiği isim olmuştu. Tüm bunlar yaşanırken Beşiktaş Yönetimi’nin transfer döneminin son gününde fırsat hamlesi olarak Leicester City’den Rachid Ghezzal’i kiralamasının ardından işler karışmıştı. Ghezzal için yabancı oyuncu kotasının dolu olması sebebiyle verilen kararla liste dışı bırakılan Boyd, yaklaşık yarım dönemdir Beşiktaş’ta sadece antrenmanlara çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, TFF’nin sezonun ikinci yarısı için yabancı oyuncu kotasını 16’ya çıkarmasının ardından takıma geri dönecek. Pazar günü Trabzonspor’la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda Boyd’un da yer alması bekleniyor.