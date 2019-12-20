Tyler Boyd'a sürpriz talip

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz kulübü Guimaraes'ten kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı gösteremeyen Tyler Boyd'u Süper Lig ekiplerinden Konyaspor istiyor.

20 Aralık 2019, Cuma 08:36 Son Güncelleme:
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Tyler Boyd'a sürpriz talip

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde başarılı bir performans sergilediği için Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı'nın gözüne giren Tyler Boyd, sezon başında Portekiz ekibi Guimaraes'ten 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Siyah beyazlılarda beklenen performansı sergileyemeyen ve bu nedenle ilk 11'e giremeyen ABD'li futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Konyaspor'un teknik patronu Aykut Kocaman, siyah beyazlıların sol kanat oyuncusuna göz diktiği ortaya çıktı. İki takım Boyd için ocak ayında transfer pazarlığına başlayacak.

Kaynak: Takvim

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