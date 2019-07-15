Ocak ayında kiralık geldiği Ankaragücü’nde harikalar yaratan ve çıktığı 14 lig maçında 6 gol, 4 asistle oynayan Tyler Boyd'un yeni durağı Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlı ekip, uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği yıldız oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kara Kartal, başarılı futbolcunun bonservisi ile ilgili bir detay paylaşmadı.

Tyler Boyd kimdir?

Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi. ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1,80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı. 2011 yılında ise Waikato FC takımına bedelsiz transfer oldu. 1 yıl sonra Yeni Zelanda ekibi Wellington P. takımına dahil oldu. Başarılı futbolcu, 2015 Temmuz'unda Portekiz kulübü Guimaraes B takımıyla anlaştı. 2017'de Tondela takımına kiralık giden Boyd, sezonun bitmesiyle eski takımına geri döndü.

2018 yılında ise Boyd 800 bin Euro transfer bedeliyle Vitoria Guimares takımına gitti.

Boyd'un maliyeti ne kadar?

Vitoria Guiamaraes, Beşiktaş'ın Tyler Boyd için 2.4 milyon euro ödediğini ve sözleşmede sonraki satıştan %20 pay maddesi olduğunu açıkladı. Boyd ise yıllık 1.2 milyon Euro ücret alacak.

Ankaragücü dönüm noktası oldu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ankaragücü'nde kiralık olarak geldi. Süper Lig'e çabuk uyum sağlayan Amerikalı futbolcu, adeta fırtına gibi esti. Takıma çabuk uyum sağlayan ve ilk 11'in değişilmez ismi olan Boyd, 14 maçta forma giydi ve 6 gol, 4 asist kaydetti. Kariyerinde 43 golü bulunan Boyd, 4 yıl boyunca Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

Sağ ayağını etkin olarak kullanan Tyler Boyd 1.80 boyunda ve 24 yaşında. İleri ucun yanı sıra sol ve sağ kanatta da oynayabilen ABD’li oyuncunun Abdullah Avcı'nın vazgeçilmez isimleri arasına girmesi bekleniyor.