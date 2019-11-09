Tyler Boyd: Daha çok çalışıp yükselişe geçeceğiz

Kara Kartal’ın UEFA Avrupa Ligi’nde önceki akşam Portekiz ekibi Braga’ya 3-1’lik skorla kaybettiği mücadelede Beşiktaş’ın tek golü, takımın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’dan gelmişti.

90 dakikada sahada kalan ve takımına 1 gollük katkı yapsa da Beşiktaş’ı mağlubiyetten kurtaramayan 24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından görüşlerini gazetecilerle paylaştı.

Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü attığı karşılaşmanın ardından konuşan Boyd, “Sezona kötü başladık. Ama sonradan ligde toparlandık. Avrupa’da da yükselişimizi sürdürmek istedik ama olmadı. İstediğimiz durumda değiliz. Daha çok çalışıp, mücadele edip yükselişe geçmek istiyoruz. Kaliteli bir ekibiz. Takım olarak daha iyi seviyelere çıkacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Hedefimiz lig şampiyonluğu’

Süper Lig’de Denizlispor’la yarın oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak da konuşan Boyd, “Ligde son 2 maçımızı kazanıp seri yakaladık. Denizlispor’u da yenip milli maç arasına öyle gitmek istiyoruz. Takım olarak hedefimiz, lig şampiyonluğu... Maç maç kazanıp bu amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” sözlerini sarf etti.