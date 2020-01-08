Siyah-Beyazlı yönetimin yolları ayırmayı planladığı başarılı futbolcuyla ilgili olarak ise teknik heyetin farklı bir rapor sunduğu öğrenildi. Mali anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın, Boyd'un yerine transfer yapılamaması olasılığına karşı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, 25 yaşındaki futbolcuya vize vermedi. Beşiktaş'ın kanatlara takviye yapması halinde ABD'li oyuncunun gidişine onay verilebileceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boyd, bu sezon Beşiktaş'ta fazla süre alamadı. Süper Lig'de 7 maçta sadece 286 dakika oyunda kalabilen Boyd, toplamda ise 13 maça çıkarak 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Ajansspor