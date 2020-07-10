Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Amerikalı oyuncusu Tyler Boyd, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü Kasımpaşa ağlarına bıraktı.

10 Temmuz 2020, Cuma 00:12 Son Güncelleme:
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Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa’yı son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftayı 4. sırada tamamladı.

Tyler Boyd’un 6. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlı ekip Koita’nın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 geride bitirdi. İkinci yarının başında Kevin-Prince Boateng’in golüyle beraberliği yakalayan Beşiktaş, son dakikada Güven Yalçın’ın golüyle rakibini 3-2 mağlup etti ve puanını 53’e yükselterek 4. sıraya yükseldi.

Tyler Boyd ligde ilk golünü attı

Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan Boyd, Beşiktaş formasıyla 18. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Amerikalı oyuncu, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.

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