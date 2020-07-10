Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa’yı son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftayı 4. sırada tamamladı.
Tyler Boyd’un 6. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlı ekip Koita’nın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 geride bitirdi. İkinci yarının başında Kevin-Prince Boateng’in golüyle beraberliği yakalayan Beşiktaş, son dakikada Güven Yalçın’ın golüyle rakibini 3-2 mağlup etti ve puanını 53’e yükselterek 4. sıraya yükseldi.
Tyler Boyd ligde ilk golünü attı
Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan Boyd, Beşiktaş formasıyla 18. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.
Amerikalı oyuncu, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.