Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda heyecan start aldı. Organizasyonda optimist sınıfında 77, optimist junior sınıfında 40, laser 4.7 sınıfında 45, laser radial sınıfında 19 ve laser standard sınıfında 10 olmak üzere toplam 191 yelkenci kupalara uzanmak için mücadele ediyor.

Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, kupanın açılışında, "Güzel bir yarışı hep beraber karşılıyor olma sevinci ve heyecanı içindeyim. En iyilerin yarıştığı bu önemli kupada yarışın adil olması için umuyorum rüzgarımız da bize yardımcı olacak. Çeşme'de her zaman faaliyet yapmayı arzu ediyoruz. Eminim Çeşme, belediyenin desteğiyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara bundan sonra ev sahipliği yapacak" dedi. Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda ilk hafta 14 Mart Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. İkinci haftada ise denize 420, 470 ve rüzgar sörfü sınıfları çıkacak.