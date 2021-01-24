Tyasha Harris yine zirvede

FIBA EuroCup Women A Grubunda çıkarak bir üst tura yükselen Kayseri ekibi Kayseri Basketbol takımında 10 oyuncu görev yaptı. 10 oyuncudan 7’si bütün maçlarda oynayıp sayı üretirken 3 isim ise süre almalarına rağmen sayı üretemedi.

Sarı-Kırmızılı takımda 78 sayı ile en skorer isim Amerikalı Tyasha Harris oldu. Harris’i Kalani Brown, Mikiah Harrigan, Maja Miljkovic ve Melis Gülcan takip etti. Zeynep Öykü Kalbisagde, Sevgi Tonguç ve Gülse Uğur ise sayı üretemeyen isimler oldular.

Kayseri Basketbol takımının EuroCup A Grubu'nda oynadığı maçlmarda sayı üreten isimler şunlar:

Tyasha Harris: 78 sayı

Kalani Brown: 60 sayı

Mikiah Harrigan: 36 sayı

Maja Miljkovic: 32 sayı

Melis Gülcan: 29 sayı

Ayşegül Günay: 20 sayı

Esra Ural Topuz: 8 sayı

İHA