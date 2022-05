Twitter’dan Euroleague Final Four’a özel etkinlik sayfası

Avrupa basketbolunda son yıllarda Türk takımlarının rüzgarı esiyor. Türk takımları, Avrupa kupalarında finallerin ve kupaların gediklileri olurken, özellikle Avrupa basketbolundaki en üst düzeyi temsil eden Euroleague organizasyonunda Final Four’da son yıllarda mutlaka en az bir Türk takımı boy gösteriyor. Geçen yılın Turkish Airlines Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes, bu sene de zorlu geçen bir sezondan sonra yine Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Anadolu Efes, bu hafta sonu Avrupa’nın diğer dev kulüpleri Yunanistan’dan Olympiakos ve İspanya’dan Barcelona ile Real Madrid ile birlikte, şampiyonluk kupası için mücadele edecek, ünvanını korumaya çalışacak. Twitter ise, Türkiye'deki Final Four çılgınlığının yaşanacağı, ana sohbet ve haber alma mecrası olmaya geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam edecek. Twitter ve EuroLeague, turnuvanın finali #Final4Glory için resmi hashtag ile oluşturulan özel bir emoji çıkarmak için güçlerini birleştirdi

#OnlyOnTwitter sezondan öne çıkanlar

Uzun süren bir Euroleague sezonunda her zaman büyük ve unutulmaz anlar olur. Basketbol tutkunları ve takım destekçileri de bu efsanevi anlarla ilgili etkileşimde ve yorumlarda bulunurlar. Bu anlar Twitter'ı da aynı şekilde sallıyor. Örneğin bu yıl, Anadolu Efes’in Olimpia Milano serisindeki büyük çekişmesinde çok adrenalin dolu anlar vardı. Salonları tıka basa dolduran seyirciler Final Four sevinci yaşarken, tüm bu anlar Twitter’da da anlık gündem oluyor.

Bu yıl Türkiye’ye Avrupa kupası gururu yaşatan Fiba Europe Cup şampiyonu Bahçeşehir Koleji de Efes’i tebrik edenlerden biriydi.

Her üçlük, her ribaund, her blok, yine Twitter’da konuşulacak

Bu hafta sonu, büyük şampiyonluk heyecanıyla ilgili sohbeti anlık olarak deneyimlemek için Twitter en iyi mecra olacak. Türk basketbol tutkunları ve Anadolu Efes taraftarları, takımlarının her basketine çılgınca sevinirken; birinci sınıf içerik, gerçek zamanlı tepkiler ve iç görüleri Twitter'dan sağlayabilecek. Pazar akşamı şampiyonluk kupası kaldırılıncaya kadar, her ribaund, her pas, her üçlük, her faul atışı, her hakem kararı Twitter’da analiz edilecek, tartışılacak ve tekrar izlenecek.