Twitter’da 2020’de oyunla ilgili 2 milyardan fazla tweet atıldı

Twitter’da 2020 yılı boyunca en çok konuşulan konuların başında oyun geldi. Twitter tarafından açıklanan rakamlara göre; Twitter’da 2020’de oyunlarla ilgili 2 milyardan fazla tweet atıldı.

2020 hepimizin evde olduğu bir yıldı. Ve hepimizin her zamankinden daha fazla oyun oynadığı yıl. 2020 boyunca oyunla ilgili 2 milyardan fazla tweet atılırken, bu rakam geçen seneye göre tam tamına %75 arttı.

Dünyanın her yerinden oyun hayranları, yılın en önemli anları hakkında konuşmak için Twitter'a geldiler ve pek çok kişi şahsen bağlantı kuramadığı zaman birbirleriyle bağlantı kurmak için Twitter'ı kullandı. Oyunla ilgili en çok tweet atılan ülke Japonya oldu.