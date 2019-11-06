Twitter'a yeni retweet düzenlemesi!

Twitter'ın başkan yardımcısı Dantley Davies 2020 yılında devreye alınacak yeni özellikleri açıkladı. Buna göre kişiler artık istemediği sürece profilleri açık olsa dahi tweetleri retweet'lenemeyecek.

06 Kasım 2019, Çarşamba 13:43
- A +
Twitter'a yeni retweet düzenlemesi!

Twitter'ın Tasarım ve Araştırma'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Dantley Davies 2020 yılında platforma getirilmesi planlanan yenilikleri açıkladı.

Davies’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada bahsettiği yenilikler şöyle:

-Kişiler Twitter'da etiketlenerek dahil edildikleri bir sohbetten çıkabilecekler.

-Artık istenilen tweetler'in retweet edilmesi engellenebilecek. Yani profiliniz gizli olmasa bile attığınız tweeti seçerek retweet edilmesini engelleyebileceksiniz.

-Profiliniz açık olsa dahi insanlar sizi istemediğiniz sürece sizden bahsedemeyecek. (mention)

-Bazı attığınız tweetleri takipçileriniz bile görmeyecek. Örneğin sadece bir etikete (hashtag) veya bir kişiye başkasının göremeyeceği şekilde tweet atabileceksiniz.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...