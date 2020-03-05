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Twitter'a da ‘hikâye’ özelliği geliyor

İlk olarak Snapchat platformunun başlattığı 'hikâye' özelliği Twitter'a da geliyor. Şirket, bu özelliği ilk olarak Brezilya'da denemeye açtı.

05 Mart 2020, Perşembe 10:07 Son Güncelleme:
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Twitter'a da ‘hikâye’ özelliği geliyor

Twitter, kendi “hikâyeler” sürümünü test ediyor. Şirket, Brezilya’da başlayan ve kullanıcıların sosyal ağına ilk kez geçici içerik göndermesine izin veren 'Fleets' adlı yeni bir paylaşım formatını denemeye başlayacağını duyurdu.

'Fleets'ler, tweetlerden farklı olarak beğeni, yanıt veya retweet alamayacak ve 24 saat sonra tamamen yok olacak. 'Herkese açık' profillerin 'fleets'leri o profili takip etmeseniz bile görüntülenebilecek.

İlk olarak Snapchat tarafından popüler hale getirilen 'hikâyeler' biçimi Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube gibi sosyal medya platformalarında kullanılıyor. 

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