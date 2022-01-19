Twitter hesabı hackleyip Galatasaray paylaşımı yaptılar

Galatasaray 'da son dönemde yaşanan gelişmeler dur durak bilmiyor. Daha önceki tweetleri nedeniyle eleştirilerin odağında olan ve özür dilemek zorunda kalan Sarı-Kırmızılı yönetici Işıtan Gün'le ilgili ilginç bir olay yaşandı.

Amerika'da yaşayan Hollandalı spor gazetecisi Sam McKewon'ın Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'le ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Ancak alınan bilgiye göre McKewon'ın hesabının hacklendikten sonra bu paylaşımı yapıldığı ve hesabının kapandığı öğrenildi.

Hollandalı Sam McKewon ne yazmıştı?

“ Transfer çalışması için Hollanda’da bulunan Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün’ün daha önce Twitter hesabından bir PSV yöneticisi ile dalga geçtiği öğrenildi ve bu sebepten transfer görüşmeleri iptal edildi.”

Sam McKewon'ın twitter hesabı hala kapalı duruyor...







