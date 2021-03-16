Twitch’te spor kategorisi yükselişine devam ediyor

Özellikle oyun yayıncılığının popüler olduğu Twitch, zaman içinde farklı türden içerik üreticilerin ve firmaların da dikkatini çekti. Yemek yapma, sohbet, çizim, ders gibi konularla da platformun içeriği özellikle son zamanlarda zenginleşti.

Twitch’in de sahibi olan Amazon’un İngiltere’de bedava EPL broadcastleri yapmaya başlamasının ardından Twitch’te spor kategorisi daha da göz önüne geldi. Paltform geçtiğimiz sene NFL ile Amerikan Futbol Ligini yayınlamak için de bir anlaşma imzalamıştı. Tüm bunlar platformun hâlihazırda sahip olduğu espor kitlesini genişleterek farklı spor dallarının izleyicilerini de siteye çekmekti.

Sonrasında Juventus, PSG, Real Madrid ve Arsenal gibi ünlü futbol kulüplerinin de desteğiyle twitchsports kanalı açıldı. Bu kanalda NBA, NHL, RFL, UEFA Champions League, UFC dövüşleri ve daha pek çok sporun yayını gerçekleşecek. Bunların yanı sıra kanal aynı zamanda röportaj, öne çıkan anlar, talk show gibi farklı özel içerik türleri de sunuyor.

Temmuz ayında faaliyete başlayan ve ilk günden 31,000 aboneye ulaşan twictchsports, uzmanlara göre başarılı bir çıkış yaptı. Bu süreçte Kore Basketbol Liginin kırdığı izleyici sayısı rekorları da platformda spor kanalının iyi bir gelecek vaat ettiğinin habercisi oldu.