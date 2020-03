Twitch’de bu hafta neler oldu?

GIGABYTE Türkiye’nin Pazarlama ve Topluluk Yöneticisi Mert ‘’KojiroBloom’’ Yıldırım geçtiğimiz hafta ile birlikte artık haftada 5 gün boyunca yayın yapacağını duyurmuştu.

Twitch/KojiroBloom kanalında yayın yapmaya başlayan yeni yayıncı, League Of Legends, Counter Strike, World Of Warship gibi bir çok oyunu da oynuyor. PC Hocası gibi Youtube’dan bildiğimiz içerik üreticileriyle de birlikte yaptığı yayınlarda da birbirinden eğlenceli anlar yaşanıyor. 5 kişilik ekip ile birlikte yaptıkları League Of Legends yayınlarında yaşanan en eğlenceli anları sizin için derledik.

Biz KojiroBloom’un yayınlarını izlerken çok eğlendik, size de iyi seyirler dileriz!

İlk klibimiz de KojiroBloom bizlere 1 seviye gerideyken Urgotla takas yapılmamasını gerektiğini adeta kendini feda ederek gösteriyor.

Adeta ilk klibin acısını çıkartmak için oynayan KojiroBloom, Darius ile hiç Shaco’sunun olmadığını söylüyor!

Yayının başında ‘’Garen almak istemiyor kolay galibiyet oluyor’’ diyen KojiroBloom, bu konu da ciddiymiş. 800K Yasuo’dan sonra artık 800K Garen diyoruz!

Yine Garen yine Garen… Arkasında 2 kişi kovalarken tüm aksiyon ‘’Haydi Oynayalım Cümlesiyle’’ başlıyor!