Twitch partneri Quqco platformdan yasaklandı

Geçen her gün daha çok Twitch yayıncısı gardırop problemleri yüzünden yasaklama alıyor. Bu problemler genelde ya fazla açık giyinmekten ya da cinsel içerikten ortaya çıkıyor. Sıkıntıların ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden birisi de son günlerde popüler olan jakuzi yayınları. Fakat Twitch partneri Quqco 26 Mayıs’ta yasaklama aldığında jakuzi yayını yapmıyordu.

Quqco’nun NSFW (Not Safe For Work - İş İçin Uygun Değil) sorunu doğum gününden bir gün sonra, 26 Mayıs 2021 tarihinde yaşandı. Twitch yayıncısı, yayındaki kıyafetlerinden dolayı göğsünün açıldığı bir an yaşadı. Kendisinin bu olay sırasında kapatıcı bant taktığını da not düşmekte fayda var.

24 saatlik yasaklama alan Quqco, yasaklanmasıyla ilgili bazı bilgileri Twitter üzerinden paylaşarak jakuzi yayıncılarına da gönderme yaptı.

Hürriyet