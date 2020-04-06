Twitch nedir, nasıl kullanılır? Ünlü sporcular Twitch ile tanıştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle sportif faaliyetler durma noktasına geldi ve insanlar hayatının çoğunu evlerinde geçirmek zorunda kaldı. Durum bu noktaya gelince insanlar için alternatif yollar daha cezbedici hale gelmeye başladı. Sporu internet üzerinden online bir şekilde yarışmacı ruha çevirmek isteyen sporcular artık sanal dünyada kozlarını paylaşıyorlar. Hatta bu yolla yardımcı muhtaç insanlar için para bile toplanıyor. Peki dünyayı etkisi altına alan Twitech nedir? Neden bu kadar popüler?

Twitch.tv, oyuncuların yayın yapıp büyük kitlelere hitap ettiği, hitap ederken de büyük paralar kazandığı internet sitesidir. Her türden oyun severin rahatlıkla sevdiği oyunu izleyebilmesine olanak sağlayan bu site, kısa sürede dünyada en çok tıklanan web sitelerinden biri haline geldi. Bu işlerden hoşlanmayan kişilerin, hayretle baktığı Twitch.tv nedir? Yayıncılar ne yapar? İnsanlar ne bekleyerek bu siteye girer? Soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Twitch nedir? İşte kazanç ortalamaları

Twitch.tv, insanların bilgisayarlarından televizyon kanalı gibi yayın yapmalarına olanak sağlayan internet sitesidir. Televizyondan yavaş yavaş kopmaya başlayan yeni nesil Twitch üzerinde günlük en az 3-4 saatini harcıyor. Sitede yayıncılar, ortalama 6 saat yayın yapıyor ve yayıncıların bilinirliğine göre 1000-40.000 arası değişen izleyici sayısına ulaşıyorlar. Bu sayı oyun turnuvaları olduğu zaman 350.000-1.000.000'a kadar çıkıyor. Yayını izleyen insanlar izledikleri kişiye bir sebep belirtmeksizin bağış atabiliyorlar ve bu bağışlar bazen çığırından çıkıp yüz binlerce doları buluyor.

Ünlü bir Twitch yayıncısının aylık ortalama kazancı 60.000-300.000 dolar arası değişiyor. Türk yayıncılar arasında da aylık 30.000 TL üzeri kazananlar mevcut. Yayıncılar eş zamanlı olarak yayın esnasında izleyenlerin sohbette yazdıklarını okuyup cevap veriyorlar. Yayıncıların kalitesi sohbetteki insanların aktifliğiyle doğru orantılı olarak artıyor. İnsanlar sevdikleri yayıncının kanalına 5 dolar vererek abone olup, sohbetteki kısıtlamalardan etkilenmeden yayını takip edebiliyor. Sitede sadece oyun oynanmıyor. Müzik yapan, resim çizen, kendi kitlesiyle talk show yapan yayıncılar da mevcut.

Twitch hesabı nasıl açılır?

Video oyun oynayan bir kişi olarak Twitch üzerinde kendinize bir kanal açabilirsiniz. Böylece ister bilgisayarda ister Playstation’da (Xbox) oynadığınız oyunu canlı olarak yayınlayabilirsiniz. Bunun için genelde hem oyunun video kaydını ve webcam ile kendi yüzünüzü göstermeniz gerekir. Ayrıca oyun oynarken insanların sizin yorumlarınızı da duyması gerekir. Yaka mikrofonu kullanmak ses kalitesini artırır yani.

Yani Twitch kanalının üç temel bileşeni var: Oyunun kendisi, sizin görüntünüz ve yorumlarınız. Bu da bilgisayara (ya da oyun konsoluna), webcam ya da kameraya ve mikrofona ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

Twitch kanalları 24 saat boyunca aktiftir. Yani 24 saat boyunca oyun oynamanız gerekmez. Önceden kaydettiğiniz videoları yükleyerek de kanalınızı büyütebilirsiniz. Fakat Twitch’teki genel mantık, video oyunlarını canlı bir şekilde oynamak ve insanların da bu videoları canlı bir şekilde izlemesidir.

Bu bakımdan Twitch sizin için bir yan uğraş, hobi e-Spor kariyerine ek ya da tam zamanlı bir iş olabilir. Twitch hesabı kurmak sadece birkaç dakikanızı alır. Hatta Facebook hesabınızla bile üye olabilirsiniz. Bilgisayar mı yoksa Playstation’dan mı oynayacağınız yayın prosedüründe ufak farklara neden olur ancak aklınıza gelebilecek her türlü konu için Twitch ya da Youtube üzerinden gereken bilgilere ulaşabilirsiniz.