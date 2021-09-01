Türkiye’de spor denilince akla ilk gelen spor dalı Futbol. Mahallede bir sosyalleşme çeşidi olarak çocukluktan başlayan futbol, geçmişte çoğunlukla erkeklerin ilgilendiği ve oynadığı bir spor olsa da günümüzde yaş ve cinsiyet farklı olmaksızın toplumun büyük bir kesiminin ilgisini çekiyor. Türkiye’de popüler futbol takımlarının nasıl bir heyecanla takip edildiğini hepimiz yakından görüyoruz.

Peki bu heyecanı damarlarında yaşayan taraftarların tercihleri ne yönde? Araştırma firması Twentify, spor kulübü taraftarlarıyla kısa bir araştırma yaptı ve çıkan sonuçlar ilgi çekiciydi.

Türkiye demografi yapısı dikkate alınarak, Ağustos 2021’de yaptığımız araştırmaya AB (%14) C1C2 (%54) DE (%33) sosyoekonomik statüye sahip 18 yaş üstü ve eşit cinsiyet dağılımıyla 1218 kişi katılmıştır.

Takım Tutma Tercihleri

Türkiye temsili yapılan araştırmada, 18 yaş üstü kişilerin 25,9 milyonu Galatasaray ’ı, 20,3 milyonu Fenerbahçe ’yi ve 13,5 milyonu Beşiktaş ’ı tutuyor. Kadınlar Beşiktaş’ı tercih ediyor! Diğer takımlara göre Beşiktaş, kadın taraftar sayısı en fazla olan takım. Araştırmaya katılan kadınların %26’sı Beşiktaş’ı tutarken, erkeklerde bu oran %18 olarak karşımıza çıkıyor. Taraftarların %91’i 18 yaş altındayken takım tutmaya başlamış. Ayrıca katılımcılar ortalama 10 yaşında takım tutmaya başladığını ifade ediyor. Rakamlara göre markaların ve takımların 10 yaşındaki çocuklara hitap edebilmesi oldukça önemli.

Sponsorluk

Katılımcıların %78’i tuttukları takıma sponsor olan markalara sempati duyacağını ifade ederken katılımcıların %83’ü yeni sezon formalarını beğendiğini ifade ediyor.

Takip Edilen Spor Branşları

Taraftarların %48’i tuttukları takımın diğer spor branşlarını takip etmiyorken, takip edenler ise en çok erkek basketbol (%35), kadın voleybol (%27) ve kadın basketbolunu (%26) takip ediyor. Bu üç spor dalının en yakın takipçisi ise kadın futbolu. Oyuncusu kadın olan spor branşlarının taraftarlarını özellikle kadınların oluşturması ayrıca dikkat çekiyor.

Fenerbahçe taraftarı (%47) diğer takım taraftarlarına göre erkek basketbol takımını daha çok takip ediyor. Erkek voleybol, kadın voleybol ve kadın basketbol ise DE SES grubunda en az takip edilen spor takımları.

Taraftar Topluluklarına Üyelik

Katılımcıların %67’si taraftar topluluklarına üyeliği olmadığını ifade ediyor. Özellikle 45+ yaş grubunun (%5) ve kadınların (%11) taraftar topluluklarına daha az üye olması dikkat çekici.

Takım Tercihine Etki Eden Faktörler

Peki takım tercihine ne veya neler etki ediyor? Sonuçlara baktığımızda katılımcıların %60ı tuttukları takımda ailelerinin etkisi olduğunu söylüyor. Özellikle kadınlarda (%66) aile faktörünün daha önemli olduğu dikkat çekiyor. Diğer önemli faktörler ise arkadaşlar (%30) ve kulübün geçmişteki/mevcut başarısı (%25). Kulüp kültürü erkekleri (%24) ve 25-34 yaş grubunu (%27) daha çok etkiliyor.

Maç İzleme Tercihleri

Takım maçları çoğunlukla ücretsiz TV kanallarından (%56) takip edilirken takip edenlerin çoğunluğunu kadınlar (%62) oluşturuyor.

Çoğunlukla öğrencilerin oluşturduğu 18-24 yaş arası gençler (%41) maç izlemek için ücretsiz online platformları tercih ediyor. Erkek taraftarlar, stadyum, kahvehane/kafe gibi kalabalık yerlerde maç izlemeyi daha çok tercih ediyor. Ayrıca taraftarın %47’si kombine bilet satın alırken, kadınların %51’inin kombine alması dikkat çekiyor.

Memnuniyet

Takımın başarısız olması taraftarların %81’inin takıma olan ilgisini etkilemiyor. Bu orana göre taraftarların takımlarına olan bağlılıklarının takımın başarısıyla ölçülemeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu toteme inanmadığını (%66) ve daha önce takım değiştirmediğini (%89) ifade ediyor.

Katılımcıların %67’si kulüp yönetiminden, %74’ü teknik direktörden ve %71’i ise yapılan transferlerden oldukça memnun. Bu sayılan 3 kategorinin hepsinde en memnun taraftar grubu ise Beşiktaş’a ait.

Alex, Hagi, Sergen

Alex sadece Fenerbahçe taraftarının değil aynı zamanda Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının da sevdiği bir isim. Favori olan Alex’i (%45) Hagi (%30) ve Sergen (%25) takip ediyor.







