TVF’nin yeni sponsoru Bioderma oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Bioderma arasında resmi sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, NAOS Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa, NAOS Ülke Müdürü Bayram Kaymak, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Oğulcan Yatgın ile Vahit Emre Savaş ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Eda Erdem Dündar ile Zehra Güneş katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun her geçen gün yeni bir hikaye yazmaya devam ettiğini söyledi.

Sürdürülebilir başarıların önemine değinen Üstündağ, "Bu yolda bizlerin yol arkadaşı, bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün de Bioderma ile anlaşma imzalayacağız. Voleybolda yazın milli takım faaliyetleri bitiyor ama kulüp faaliyetleri başlıyor. Geldiğimiz noktada Türk voleybolu hak ettiği değeri görmekte ve daha fazlasını yaşayacaktır diye umut ediyorum." diye konuştu.

Zehra Güneş ise anlaşmadan gurur duyduklarını dile getirerek, voleybolun Türkiye’de marka olduğunu aktardı.

Eda Erdem Dündar da böyle bir firmanın kendilerini tercih etmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek, "Kullanıcıların beğendiği bir markanın Filenin Sultanları’yla birleşmesi çok güzel bir nokta olmuş. Güzel bir takımız ve güzel bir kimyamız var. Bu sayede gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. Sponsorluklar bizlere değerli olduğumuzu hissettiriyor. Bizler de sizin gibi heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek Milli Takım oyuncusu Oğulcan Yatgın sponsorların desteğiyle daha da başarılı olacaklarına inandığını kaydetti. Vahit Emre Savaş da sponsorlukların kendilerine güç kattığını hatırlattı.

"Hepimiz voleybolun geldiği noktadan dolayı gurur duyuyoruz"

NAOS Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa, voleybolun geldiği noktadan gurur duyduklarını belirtti.

Voleybolda başarıyı uzun vadeli çalışmaların sonucu olarak gördüğünü anlatan Küçükmustafa, şunları kaydetti:

"Hepimiz voleybolun geldiği noktadan dolayı gurur duyuyoruz. Bunu sürdürülebilir kılmak, gelinen nokta kadar önemli. Bizce de Bioderma olarak bu başarının sürdürülebilir kılınması, altyapıya yapılan yatırımın devam etmesi bu başarının ileriye götürülmesini sağlayacaktır. Biz de bu başarının bir parçası olmak istiyoruz. Voleybolda geldiğimiz seviye, gurur duyulacak bir seviye. Spor branşlarındaki çeşitliliğin sağlanması için çok güzel bir örnek bu."

NAOS Ülke Müdürü Bayram Kaymak ise uzun süredir böyle bir iş birliği yapmak istediklerini vurgulayarak, "Bioderma ile voleybolun benzer paralellikler sergilediğini gördük. Altyapı aracılığıyla uzun vadeli bir bakış açısı içinde olduklarını gördük. Bu sponsorluk haberini ofiste verdiğimde, arkadaşlarımızın verdiği tepki çok güzeldi. Umuyorum bugün verimli bir iş birliğinin başladığı gün olur. Ölçüsü olmadan gidebildiği kadar giden bir sponsorluk anlaşması yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.