TVF’den Neslihan’a danışmanlık görevi

Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF), eski milli oyuncu Neslihan Demir Güler, danışmanlık görevine getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Mehmet Akif Üstündağ, uzun yıllar voleybol oynamış, Türkiye’yi Avrupa ile dünyada başarıyla temsil etmiş ancak aktif spor kariyeri noktalamış eski sporcuları, teknik ve idari görevler vererek camiaya yeniden kazandırmak istediklerini vurguladı.

Neslihan Demir Güler’in Türk voleybolunun sembol oyuncularından olduğunu belirten Üstündağ, "Voleybol kariyeri başarılarla dolu Neslihan’ın, federasyon danışmanlığı görevini de en iyi şekilde yapacağından eminiz. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA