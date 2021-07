TVF, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Otokoç 2. El arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Maltepe’deki Otokoç Otomotiv Genel Müdürlük Kampüsü’nde düzenlenen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş ve A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Kaan Gürbüz katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ, törende yaptığı konuşmada, sponsor desteğinin sporda ne kadar önemli olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Voleybol, takım sporlarında ülkemizi gururla temsil eden, yüz akı olan bir branş. Elde edilen başarılarda sponsorların çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Takım sporlarında ülkemizi olimpiyatlarda voleybol branşının temsil edecek olması camiam adına mutluluk verici. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. Bugün de bir sponsorluk anlaşması için beraberiz. Ben, ekibim ve camiam adına bizlere verecekleri destekten dolayı Koç ailesi başta olmak üzere, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, bir soru üzerine, yeni sezonda voleybol maçlarının seyircili oynanması konusunda gerekli girişimlerde bulunduklarını anlatarak, "Biz de seyircili oynamayı arzu ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle bu konuda Sağlık Bakanlığının değerlendirmesi çok önemli. Bakanımızın iki gün önce yaptığı açıklamada, ’Artık kademeli olarak maçlar seyircili oynanacak.’ demesinden sonra yazışmalara başladık. Yüzde kaç seyircili oynanacağı konusunu da kısa bir süre içinde camiamızla paylaşacağız." diye konuştu.

A Milli Kadın Takımı’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda güçlü rakiplerin olduğu bir grupta mücadele edeceğini hatırlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Oraya gelen 12 takım da çok güçlü. Bu takımlarla mücadele edeceğiz. Mücadeleden yılmayacağız. Heyecan son güne kadar devam edecek. Uzun yıllardır voleybolun içindeyim, organizasyonlarda hep başarı elde ettik. Başarısız bir organizasyonumuz olmadı. Olimpiyatta da yine bir başarı elde edeceğiz. Tabii biz kürsü hesabı yapıyoruz. Bu madalya altın olur, gümüş olur, bronz olur... Ya da ülkemizi tatmin edecek bir derece olur. Ülkenin gurur duyacağı bir tablo oluşturmaya çalışıyoruz. Daha öncekilere benzer heyecanlar yaşamak istiyoruz ama biraz daha erken sonuca gitmek istiyoruz. Çünkü biraz yaşlandık, kalbimiz dayanmıyor. Artık bazı turnuvalara doktorumla gidiyorum. Ülkem sevinsin, biz yok olalım. Benim için bu çok daha önemli."

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici de TVF ile yaptıkları iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Voleybol sporunun ülkemizde başarıdan başarıya koştuğunu hepimiz gözlemledik. Uluslararası arenada ilkler arasında bulunmayı başaran bir spor dalı. Biz de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç 2. El markamızla federasyona 2021 yılı için destek olmaya karar verdik. Bununla da gurur duyuyoruz. Federasyonla bu birlikteliğin çok anlamlı olacağını düşündük. İyi bir yol arkadaşlığı olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Milli oyuncu Zehra Güneş ise Türkiye’de voleybolun her geçen gün ileriye gittiği vurgulayarak, "Başarıya aç bir takım olarak her zaman istek ve azimle ülkemize madalya getirmeye çalışırken, ailemize katılmak isteyip, destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her yeni sponsorlukta ve destek haberinde çok gurur duyuyoruz. Böylece ülkemizde voleybolun seviyesini her geçen gün attırdığımızı düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu seviyemizin çok üstüne çıkacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlı oyuncu Kaan Gürbüz de "Böyle büyük sponsorların gelmesi çok güzel. Büyük destek aldığımızı hissediyoruz. Federasyonumuzun da imkanları bize karşı artmış oluyor. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA