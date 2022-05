TVF Milli Takım sezonuna merhaba gecesi yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takım sezonuna merhaba gecesi İstanbul’da bir otelde yapıldı. Düzenlenen geceye Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yöneticileri, A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı oyuncuları katılım gösterdi. Gecede ilk olarak açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun iyi bir seviyeye geldiğini ve daha iyisi için çalışacaklarının altını çizerek, "Sahada çok güzel şeyler seyrettik. Gel gelelim sahada oynayanların dışında tribünde başkanın halini düşünün. Neler gördük neler yaşadık. Bu güzellikleri bu ülkeye yaşatan emeği geçen TVF yönetimi ekibim başta olmak üzere taraftar, sponsor, hakem ve antrenör camiamız kulüplerimiz. Bayrağı devralıyoruz. Milli takım faaliyeti başlıyor. Milli takımın oluşumunu kimler bu noktaya getirdi tabi ki kulüplerin emeği inkar edilemez. Voleybol camiası büyük ve nezih bir camia. Ben böyle bir camia başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Türk voleybolunun nerelere geldiğini dünyada Avrupa’da neler yaptığını hep birlikte gördük. Daha güzelini nasıl yaparız gayreti içindeyiz. Bunu devam ettireceğiz. Her turnuvada kürsüde yer almak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Zor bir maratona başladık. Olimpiyatta takım sporunda ülkemizi temsil eden tek takımız. Dünya şampiyonası, milletler ligi yine bir ilki gerçekleştiriyoruz kendi evimizde milletler liginin finalini oynamamıştık. 13 -17 Temmuz’da bu finali Türkiye’de Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Bir ilki daha gerçekleştirdik. Dünya Kulüpler Şampiyonası’na hiçbir zaman ev sahipliği yapmadı. Biz iki takımla temsil ettik. Dünya sıralamasında Avrupa’da kulüpler bazında dünya ve Avrupa’nın şampiyonuyuz. Eczacıbaşı, Avrupa kupasında şampiyonluk elde etti. Halkbank final oynadı. Voleybol kulüplerimiz, federasyonumuz ve milli takımlarımızda hedefimiz her zaman kürsüde yer almak. Sizin sayenizde bu kürsülerde yer alacağız çünkü voleybol ülkesiyiz. Gelin spor ülkesi olalım. Neden her branşta spor ülkesi olmayalım” şeklinde konuştu.

Nedim Özbey: “Kızlarımız gibi dünya liglerinde oynamak istiyoruz”

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise bu yaz katılacakları turnuvalarda başarılı olarak kadın takımı gibi dünya liglerinde mücadele etmek istediklerini dile getirerek, “Yorgunluğa, play- offa rağmen büyük yorgunlukla sahaya çıkıp tekrar oynamaya çalışan kızlarımızı ve erkeklerimizi tebrik ederim. Evvelden insanlar buradan kaçıyorlardı. Şimdi milli takıma giremeyenler ağlıyor. Bu sevgi boşuna oluşmadı. Voleybol sevdirildi. İnanılmaz bir tempomuz var. Yaz döneminde Golden Lig’i oynayacağız arkasından Challenger Cup oynayacağız ardından Avrupa Şampiyonası elemeleri ardından Dünya Şampiyonası, İslam oyunları ve Akdeniz Oyunları programı mevcut. Buralarda başarılı olup kızlarımız gibi dünya liglerinde oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti: “Taraftarlarımızın tutkusuna cevap vermek için her şeyi yapacağız”

Çok yakında ay-yıldızlılarla antrenmanlara başlayacaklarını belirten A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti de şu ifadelere yer verdi:

"Salı günü mücadelemiz var. Yoğun sezon bizleri bekliyor. Başkana çok teşekkür ediyorum ilk defa VNL finallerini evimizde oynayacağız. Bu bizim için çok önemli. Öncelikle son organizasyonda gerçek performansımızı gösterdiğimizi söyleyemem ama en iyi seviyeye çıkmak için çalışacağız. Ankara seyircisiyle oynayacağımız için onların tutkusunu hissedeceğiz. Finallerde çok güçlü olacağımızı düşünüyorum. Türkiye’de herkes bizi ve takımımızı tanıyor. Onlara karşı sorumluluğumuz var. Bunun karşılığını vermek istiyoruz. Taraftarlarımızın tutkusuna cevap vermek için her şeyi yapacağız."

Eda Erdem Dündar: "Filenin Sultanları, kadınların başarısını sembolize eden bir hale geldi"

Milli takımın büyük bir aile olduğunu dile getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Burada olmaktan takım olarak mutluyuz. Çok yoğun bir sezon bizi bekliyor. Çok heyecanlıyız. İyi bir açılış yapıyoruz. Bu bizim ne kadar büyük aile olduğumuzu gösteriyor. Bu yaz yorucu geçecek. Filenin Sultanları olarak hazırız. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız güzel anılarla ülkeyi birleştirebilme gücümüzü fark ettik. Takım içinde bu sevgiyi yaşadığımız için bence Filenin Sultanları takım olmanın ötesinde ülke ve spor sevgisini, kadınların başarısını sembollize eden bir hale geldi. Umarım başarılarla geçen bir yaz olur” diye konuştu.

Arslan Ekşi: "Söz konusu mili takım olunca akan sular duruyor"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Arslan Ekşi de, yoğun bir sezona girdiklerini söyleyerek, “Önemli turnuvalar oynanacak. Biz de erkek voleybolu olarak uzun zaman sonra Dünya Şampiyonası’nda olacağız. Ağustos ayını iple çekiyoruz. Çok yoğun tempo olacak. CEV Altın Ligi, Challenger Cup, Avrupa Şampiyonası elemeleri, dünya şampiyonası Yoğun sezondan geçtik aslında yorgunuz ama herkesin bildiği gibi söz konusu milli takım olunca akan sular duruyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın / İSTANBUL (İHA)