Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Osmanlıspor’da başkanlığa getirilen Mehmet Emin Katipoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu, Yeni Malatyaspor başkanlığını yürüttüğü dönemde, birlikte yönetim kadrosunda yer alan aynı zamanda 30 yıllık dostluğu bulunan ve kendisini ziyarete gelen hemşehrisi TVF Başkanı Üstündağ ile uzun uzun sohbet etti. Eskilerin yad edildiği ziyarette, TVF Başkanı Üstündağ, hem kadim dostu Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu’na hayırlı olsun dileğinde bulunurken hem de takımın oynayacağı maçlarda başarı temennisinde bulundu." ifadeleri yer aldı.



