Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Milletler Ligi hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ziyarette bulundu. Ziyarette TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da yer aldı.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde millilerle bir araya gelen TVF Başkanı Üstündağ, kazasız belasız, sakatlıksız bir milli takım dönemi olmasını temenni ederek, tüm takıma başarılar diledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi hazırlıklarını 21 Mayıs tarihine kadar İstanbul’da sürdürecek.