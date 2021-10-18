TFF 1.Lig'in 9. haftasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Tuzlaspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker son düdüğün ardından bir hayli üzgündü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Gol pozisyonu üretmek için üçüncü bölgeye gidemediklerini aktaran Tütüneker, "Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Kendi oyunumuzdan çok uzaktık. Golü bulana kadar rakibimiz oyuna hakimdi. O dönem oyuna ortak olamadık. Golden sonra ortak olmaya çalıştık ama pozisyon üretemedik, üçüncü bölgeye hiç inemedik. İkinci yarı da aynı şekildeydi. İstanbulspor’u tebrik ediyoruz. Bir an önce kendimizi toparlayıp kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün çok top kaybettik."

İSTANBUL (AA)