Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: İstediklerimizi yapamıyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında sahasında Bandırmaspor'a 3-0 kaybeden Tuzlaspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi.

Vefa Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tütüneker, ilk defa iç sahada yenildiklerini vurgulayarak, "Bandırmaspor’u tebrik ederiz. İyi bir oyun ortaya koydular. 2-3 haftadan beri üstüne koyamıyor, istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Üretken olmakta sorun yaşadık. Bundan dolayı da 3-0 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.