Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan: Hedefimiz Play-Off

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, konuştu.

Hedeflerinin play-off oynamak olduğunu aktaran Fidan, "Öncelikle 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. 90 dakikada çok memnun olduğumuz taraflar kadar beğenmediğimiz taraflar da vardı. İki haftadır gol yemeden 6 puan aldık. Güçlü bir oyun oluşturmaya çalışıyoruz. İlk yarının sonunda play-off sıralamasının içinde olmak istiyoruz. Sezon sonu da bu sırayı korumak istiyoruz." diye konuştu.