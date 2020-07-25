Tuzlaspor, Ankara Demirspor karşısında zorlanmadı

2. Lig Play-Off çeyrek finalinde Sakaryaspor'u geçen Ankara Demirspor ile Kastamonu engelini aşan Tuzlaspor, yarı final mücadelesinde kapıştı. İstanbul ekibinde 33'te Gökcan, kaleciyi geçemedi. Birkaç dakika sonra Sadık'ın füzesi direkten döndü. 45+3'te Doğan Can gelen ortaya kafayı vurdu, kaleci Emre yine başarılıydı. İkinci yarıda da Tuzla etkiliydi. 49'da Sadık'ın şutunu kaleci sektirdi, Batuhan tamamlayamadı. 60'ta Sadık’ı Çağrı ceza sahasında düşürdü, Tuzla penaltı kazandı. Çeyrek finalde penaltıyla takımını üst tura çıkaran Batuhan, 62'de Mavi- Beyazlı ekibi öne geçirdi.

1 dakika sonra...

Santradan sonra Burak ceza sahasında topa elle müdahale edince Tuzlaspor bir penaltı daha kazandı, Batuhan yeniden sahneye çıktı: 0-2. 78'de Göksu'nun vuruşunu kaleci çıkardı. Başkent ekibi, ilk şutunu ancak 85'te atabildi. Lacivert- Mavililer bu dakikada direğe takıldı. Hasan KüçüK’ün vuruşunda top sol yan direkten oyuna döndü. Ankara Demir, son ana kadar çabalasa da başarılı olamadı, karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı. Tuzlaspor, 2. Lig yolunda ilk finalist olmayı başardı. Tuzlaspor-Manisa Futbol Kulübü finali 28 Temmuz Salı günü Antalya'da oynanacak.