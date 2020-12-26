Tuzlaspor - Altınordu maç sonucu: 4-1

TFF 1'inci Lig'de 16'ncı hafta maçında Tuzlaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu skorla puanını 30'a çıkarırken, İzmir temsilcisi 27 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Altuğ’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Metehan’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada sol tarafta topla buluşan Ahmet’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
35. dakikada sol tarafta topla buluşan Altuğ’un ceza sahası içine açtığı ortada Enis’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
42. dakikada orta sahada topla buluşan Gökcan’ın ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Thuram’ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aias’ın yerden şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.
50. dakikada savunmadan atılan uzun topla orta alanda topla buluşan Ahmet’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1
66. dakikada Ahmet’in sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Thuram’ın şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.
86. dakikada Thuram’ın verdiği ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pucko’nun şutunu kaleci Erhan oyun alanı içine çeldi.
90+2. dakikada ceza sahasına topla giren Aias'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
STAT: Vefa
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç
TUZLASPOR: Philipp Angeler - Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Samuel Yohou, Yasin Güreler, Vedat Bora (Dk.46 Aias Aosman), Aldin Cacij, Onur Ayık (Dk.72 Samet Asatekin), Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk.80 Matej Pucko), Rogerio Thuram (Dk.87 Onat Kutay Kurt)
ALTINORDU: Erhan Erentürk - Furkan Metin (Dk.79 Özgür Deryol), Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk.55 Polat Abay), Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Altuğ Taş (Dk.79 Emre Oymak), Ahmet İlhan Özek, Metehan Mimaroğlu (Dk.65 Burak İnce), Enis Destan
GOLLER: Dk.28 ve 50 Ahmet Yazar, Dk.41 (k.k.) Erhan Erentürk, Dk.90+3 Aias Aosman (Tuzlaspor) - Dk.35 Enis Destan (Altınordu)
SARI KARTLAR: Erdem Özgenç (Tuzlaspor) - Kahraman Demirtaş, Yusuf Yalçın Arslan, Hüseyin Altuğ Taş (Altınordu)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.60 Kahraman Demirtaş (Altınordu) - Dk.69 Erdem Özgenç (Tuzlaspor)