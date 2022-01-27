Tuzlaspor 5 ay boyunca Kocaeli’de maçlara hazırlanacak

Spor Toto 1. Lig’in İstanbul temsilcilerinden Tuzlaspor, tesislerinde yaşadığı problemlerden dolayı mayıs sonuna kadar hazırlıklarını Kocaeli’de sürdürecek. Başiskele ilçesinde bulunan Edis Spor Kompleksi’nde zorlu kış şartlarına rağmen oldukça iyi bir zeminde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, bugün yaptığı akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul temsilcisi, yarın öğle 13.00’te Nef Stadyumu’nda Galatasaray ’ın konuğu olacak. Hazırlık maçı öncesi çalışmalarını tamamlayan Tuzlaspor’da kafile, kötü hava şartlarına rağmen iyi bir zeminde antrenmanlarını yapmaktan memnuniyetini dile getirdi.

Kötü hava koşullarına rağmen Kocaeli’de yaptıkları çalışmaların verimli olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Kulübümüzün tesislerini 5 aylık süre içinde Kocaeli’ye taşıdık. Burada antrenmanlarımızı yoğun kar yağışında olabilecek en iyi şekilde yapıyoruz” dedi.

“Hava şartlarına rağmen inanılmaz bir zemin var”

Bu tip havalarda iyi zeminler bulmanın önemli olduğunun altını çizen Tayfun Aydoğan ise, “Bize böyle bir imkan sağladıkları için Allah kulübümüzden razı olsun. Gördüğünüz gibi bu hava şartlarına rağmen inanılmaz bir zemin var. Çalışanlardan ve bu zemini hazırlayanlardan da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İHA