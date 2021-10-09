Formula 1'de bugün İstanbul'da yapılan antrenman yarışlarının sonuçlarını değişik bir yöntemle açıkladı.

Mercedes-AMG PETRONAS'ın Formula 1 resmi hesabı, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Mercedes, iki temizlik aracının altına pilotları Valtteri Bottas ile Lewis Hamilton'un isimlerini yazdı.

TUZLA'DAN MERCEDES'E İLKER VE HAKAN'LI CEVAP

3.4 milyon takipçisi olan Mercedes’in bu paylaşımı kısa zamanda çok sayıda yorum ve beğeni alırken Tuzla Belediyesi de bu paylaşıma cevap verdi.

Mercedes'in yaptığı paylaşım üzerindeki pilot isimlerini değiştiren Tuzla, tweete 'Bu doğru' açıklamasını ekleyerek Valtteri ve Lewis yerine temizlik araçlarının şöforleri olan İlker ve Hakan isimlerini yazdı.

Tuzla Belediyesi'nin yaptığı bu paylaşıma on binlerce retweet ve beğeni geldi.