Tüürkiye - Polonya: 3-2

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Jiangmen Spor Merkezi

HAKEMLER: Khaled Al-Zughaibi (Suudi Arabistan), Shin Muranaka (Japan)

TÜRKİYE: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge (L) (Gözde, Şeyma, Yasemin, Buse)

POLONYA: Grajber, Witkowska, Nowicka, Sytsiak, Kakolewska, Smarzek, Stenzel (L) (Alagierska, Medrzyk, Rózanski, Gorecka)

SETLER: 22-25, 18-25, 25-16, 25-20, 15-12

SÜRE: 2 saat 8 dakika (31, 26, 25, 27, 18)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 4'üncü haftasında Çin etabında mücadele eden Türkiye, üçüncü ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Jiangmen Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 22-25, 18-25, 25-16, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 12'inci maçında 10'uncu galibiyetini alarak puanını 29'a yükseltti.

(FOTOĞRAFLI)