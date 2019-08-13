2016 Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden ikinci kadın cimnastikcimiz olan Tutya Yılmaz sosyal medya üzerinde vücuduyla ilgili yapılan bazı yorumlar nedeniyle önceki gün “Senin ‘Kas Yığını’ dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey...” sözleriyle isyan etmişti. Milli sporcu, 2020 Olimpiyatı’na hazırlandığı bir süreçte bu olumsuz durumu yaşaması duyarlı kişileri de harekete geçirmiş ve büyük destek görmüştü.

Telefonla aradı...

Tutya’ya bir destek de Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’dan geldi. Olumsuz eleştirilerden dolayı morali bozulan Tutya Yılmaz’ı, Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla arayan Bakan Kasapoğlu’nun, genç sporcuya moral verdiği öğrenildi. Görüşmede Tutya Yılmaz’dan moralini bozmamasını isteyen Kasapoğlu’nun, her zaman kendisine destek vereceklerini ilettiği kaydedildi.