Tutku Açık: Çok iyi bir takımla oynayacağız

7DAYS EuroCup'taki 6. hafta maçında deplasmanda Dolomiti Energia Trento ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor'un başantrenörü Tutku Açık, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

EuroCup'ta henüz kaybetmeyen Trento ile kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Açık, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu sezon üst üste aldıkları iyi sonuçlara şaşırmamalı. Bu maçı kazanmak için özellikle oyunun savunma kısmında tam enerji ile oynamalıyız. Tek amacımız sahada büyük bir efor ortaya koymak ve bu hayati deplasmandan bir galibiyet elde etmek" dedi.