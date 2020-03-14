‘TURKSPORU’ndan büyük destek

Turkcell’in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye’nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün Kopenhag ile oynadığı maçta ‘Birlik’ gösterisi yaptı.

TURKSPORU, tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanan maçta, stada gelen taraftarlara özel ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ yazılı 17 bin tişört dağıttı. Ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı için bağış kampanyası da başlatıldı.