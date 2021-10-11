TurkNet Invitational’da şampiyon belli oldu

Red Bull Flick’in yanı sıra TurkNet Invitational’da da final heyecanı yaşandı.

Birçok profesyonel oyuncunun mücadele verdiği şampiyonada REALENAYI2, GÖRMÜŞ GEÇİRMİŞLER, S3NCEYEZ ve CIKOLATALIBAZDA takımları finalde şampiyonluk için mücadele ederken Red Bull Flick2020’nin şampiyonları Buğra ‘Vesselam’ Özdemir ve Furkan ‘Spunkie’ Güven rakiplerini geçerek TurkNet Invitational şampiyonu oldu.