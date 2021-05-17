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Türkiye'yi Macaristan'da 24 sporcu temsil edecek

Macaristan’da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası 17 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Türkiye’yi 12’şer kadın ve erkek olmak üzere toplam 24 sporcu temsil edecek.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 00:04 Son Güncelleme:
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Türkiye'yi Macaristan'da 24 sporcu temsil edecek

Başkent Budapeşte’de 17-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’yi 12’şer kadın ve erkek olmak üzere toplam 24 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş, Ece Tanrıverdi, İlknur Nihan Çakıcı, Selen Özbilen, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova, Hazal Özkan, Defne Taçyıldız, Sudem Denizli

Erkekler: Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş, Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Efe Turan, Baturalp Ünlü, Metin Aydın, Demirkan Demir, Yalım Acımış, Doğa Çelik, Melikşah Düğen

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