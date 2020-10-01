UEFA organizasyonlarında Türkiye’yi büyük bir tehlike bekliyor. Devler Ligi Play-Off’unda Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Dynamo Kiev’in, Belçika ekibi Gent'i eleyip gruplara kalarak 1000 puanlık katkı yapınca UEFA ülke sıralamasında 11. sırayı Ukrayna’ya kaptırdık. 300 puanla önümüze geçen Ukrayna’dan sezon sonunda yerimizi geri alamazsak 2022-2023’te Devler Ligi'nde gruplara direkt takım gönderemeyeceğiz, şampiyonumuz eleme oynayacak.

Hayati önem taşıyor

Avrupa Ligi'nde Galatasaray 'ın, bugün İskoç ekibi Rangers ile oynayacağı maçın da hayati bir önemi bulunuyor. Sıralamada Türkiye'nin hemen altında yer alan İskoçya, Rangers'ın olası bir zaferi sonrasında 375 puan alıp farkı 300 puana indirecek. 5 takımla katıldığımız Avrupa’da Devler Ligi gruplarındaki Başakehir ile Avrupa Ligi gruplarından başlayacak Sivas dışında ekibimiz kalmayacak. İskoçlar 2, Ukrayna ise 3 takımla yola devam devam edecek. Eğer bu sezon içinde Türkiye, İskoçya'ya bile geçilir ve sıralamada 13. olursa 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi'nde grup aşamasında direkt olarak herhangi bir takımımız bulunmayacak.