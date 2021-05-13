Geçen yıl Türkiye'de gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi finali koronavirüs tedbirleri nedeniyle Portekiz'e alınmıştı. Normal şartlar altında İstanbul'un, 2020-2021 sezonunun Devler Ligi finaline 29 Mayıs tarihinde ev sahipliği yapması bekleniyordu. Ancak iki İngiliz takımı; Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak olan Devler Ligi finalinin geçtiğimiz günlerde tekrar Türkiye'den alınacağı belirtildi. Konuyla ilgili olarak da resmi açıklamanın kısa bir süre içerisine gelmesinin beklendiği bildirildi.

Yoğun baskı altındalar

Ancak flaş bir gelişme yaşandı. Dış basında yer alan haberlere göre, 2023 yılında yani 2 sezon sonra Türkiye'ye, hem Şampiyonlar Ligi finali hem de Süper Kupa'nın aynı anda verilebileceği bilgisine ulaşıldı. İngilizler tarafından yoğun bir baskı altında kalan UEFA'nın, bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde ülkemize bir jest yapmayı planladığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.



