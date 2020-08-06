UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan Başakşehir, Avrupa'ya veda etti.Ancak bu yenilgi ve Avrupa'ya veda diğer Türk kulüpleri için de kötü haber anlamına geliyor. Başakşehir'in elenmesiyle birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alma olasılığı kalmadı. Bu sezonun Hollanda Ligi şampiyonu grup aşamasına direkt olarak katılacak.

Tek bir şans var!

Süper Lig 'de 2020/2021 sezonunun şampiyon tamamlayacak takım normal şartlarda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Direkt katılım için tek bir olasılık var, o da 2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın, kendi liginde de doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan bir sıralamada yer alması... Bu durum UEFA'nın yeni sıralamasında 11. olan ülkeye yarıyor. O ülke de Türkiye...

Genelde de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar Avrupa'nın 5 büyük liginden çıkıyor ve bu takımlar bir sezon sonra da yine Devler Ligi'ne gidecek sıralamayı yerel liglerinde elde ediyorlar. 11. sıradaki Türkiye'nin şampiyonu büyük bir sürpriz olmazsa, yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım kendi ülkesinde çok kötü bir performans sergilemezse yine direkt katılım hakkına sahip olacak.

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